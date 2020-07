Viele Wirtschaftskanzleien definieren sich über ihre Tätigkeiten. Diese sind in vielen Fällen ähnlich bis austauschbar, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Deshalb hat sich Schellenberg Wittmer zusammen mit Wirz Brand Relations für einen anderen Weg entschieden: «Leitidee des neuen Markenauftrittes ist es zu zeigen, wer die Kanzlei ist und wofür sie steht. Und nicht zu erklären, was sie macht. Darum hat das, was die Kanzlei zu unterschiedlichen Themen zu sagen hat, zukünftig nicht mehr nur Gewicht in der Brache, sondern auch im neuen Markenauftritt», lässt sich Michaela Burger, Creative Director bei Wirz Brand Relations, in der Mitteilung zitieren.





Themenführerschaft plakativ inszeniert

Aufbauend auf der geschärften Markenstory hat Wirz Brand Relations ein Konzept entwickelt: Im Mittelpunkt stehen plakative Visuals, die Schwarz-Weiss-Bilder mit farbigen Icons kombinieren. Dadurch entstehen grafisch verdichtete Aufhänger für unterschiedlichste Themen und Inhalte. Eingebettet sind die Visuals in eine Markenwelt, die sich an einem modernem Editorial Design orientiert: Die charaktervolle und kontraststarke Typografie, bestehend aus einer Grotesk- und einer Serifenschrift, ein klar strukturiertes Layout und gezielt eingesetzte Farben machen aus den Inhalten der Kanzlei starke Statements und unterstreichen ihre Position im Markt.







Aufbauend auf dem neuen Konzept hat Wirz Brand Relations verschiedene Touchpoints entwickelt und umgesetzt. Dazu gehören die neue Webpräsenz der Kanzlei, Broschüren, Newsletter und Factsheets, Office-Vorlagen, Give-aways und Gebäudekennzeichnungen. (pd/lol)