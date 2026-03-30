Kernstück des Auftritts ist das Markenversprechen «We build inspiration», das Dachcom für das Unternehmen erarbeitet hat, wie die Agentur in einer Medienmitteilung schreibt. Das visuelle Konzept setzt auf leuchtende Hintergrundfarben sowie Clips und Porträts von Menschen, die auf bewegten LED-Screens ausgespielt werden. Sub-Botschaften sollen die Bildwelt mit den Produkten und Leistungen von SYMA verknüpfen.
Begleitend zur Messe realisierte Dachcom eine Spezialausgabe des Syma-Magazins «Inspire» sowie einen Relaunch der Website syma.com. Der neue Webauftritt basiert auf OpenDXP, einer Open-Source-Lösung aus dem Hause Dachcom.
Die Firma Sima mit Sitz in Kirchberg (SG) ist seit über 60 Jahren im internationalen Messebau tätig. Die EuroShop gilt als grösste Fachmesse der Retailbranche. (pd/nil)
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