Live Lab

Agentur eröffnet eigenes Podcaststudio

Agentur eröffnet eigenes Podcaststudio

Die Agentur hat ein Audiostudio eröffnet und baut ihren Podcast «Bla Bla Lab» weiter aus.

Die Zürcher Agentur für Live-Kommunikation Live Lab hat ein Audiostudio eröffnet und baut damit ihr bestehendes Format «Bla Bla Lab» aus.