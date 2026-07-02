Diff.: Neuer Markenauftritt nach Klinikfusion

Publiziert am 02.07.2026

Die Auftraggeberin bezeichnet das UPZ laut Mitteilung als grösste universitäre Institution für psychische Gesundheit im Kanton Bern. Laut Agentur sollte die Marke zwei etablierte Organisationen mit unterschiedlichen Geschichten und Kulturen zusammenführen. Das daraus entstandene Corporate Design verbindet laut Diff. universitäre Ausrichtung, regionale Verankerung und gesellschaftliche Nähe.

Parallel zum Branding entstand die neue Website als zentrale Informationsplattform. Die Informationsarchitektur bündelt die Angebote der beiden bisherigen Organisationen in einer gemeinsamen Struktur und soll während des laufenden Transformationsprozesses als Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten, Angehörige, Zuweisende, Fachpersonen und die Öffentlichkeit dienen. Die Zusammenführung in ein gemeinsames Corporate Design und eine gemeinsame Informationsarchitektur erfolgte laut UPZ innerhalb von fünf Monaten.

Zur Zusammenarbeit lässt sich Catherine Arber, Leiterin Kommunikation UPZ, in der Mitteilung zitieren: «Mit Diff. hatten wir eine anpackende, kreative und verlässliche Partnerin an unserer Seite, die die strategische Bedeutung des neuen Auftritts ebenso verstand wie die Anforderungen an eine verlässliche Informationsplattform während der Transformation.» Weiter heisst es: «Wir hatten wenig Zeit – Diff. verlor aber nie die Nerven und liess sich nicht vom Weg zum Ziel abbringen.» (pd/cbe)