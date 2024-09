Publiziert am 12.09.2024

SwissAccounting, bis dato bekannt als veb.ch, vertritt beinahe 10’000 Mitglieder in der Schweiz und blickt auf eine mehr als 80-jährige Geschichte zurück. Der Verband spielt eine zentrale Rolle in der Berufsbildung im Finanz- und Rechnungswesen. Angesichts der Relevanz und Innovationskraft der Organisation sei es notwendig geworden, die traditionsreiche Marke neu auszurichten, heisst es in einer Medienmitteilung der Agentur Jung von Matt Brand Identity.



Nathalie Weiss, Senior Brand Consultant bei Jung von Matt Brand Identity, erläutert gemäss der Mitteilung das Vorgehen so: «Im Prozess der Markenschärfung haben wir gemeinsam erarbeitet, wofür SwissAccounting steht, was den Verband einzigartig macht und was er den Mitgliedern verspricht.»

Das Renaming zum SwissAccounting wurde als entscheidender Faktor angesehen, um die Identität des Verbandes klar zu kommunizieren. Präsident Dieter Pfaff stellte an der Generalversammlung fest: «Viele in der Branche kennen zwar das Akronym veb.ch, können aber die Herkunft und Bedeutung nicht nachvollziehen.» Mit dem neuen Namen wird eine stärkere nationale Wahrnehmung angestrebt.

Zusätzlich zu der Namensänderung hat Jung von Matt auch ein neues Brand Design entwickelt. Dieses Design spiegelt den familiären, frischen und engagierten Stil des Verbandes wider. Die neuen visuellen Elemente wurden konzipiert, um die Qualität und Expertise des Verbandes, sowie die Vielfalt der Bildungsangebote und die Commitment zu Swissness zu betonen.

Simon Fuhrimann, Senior Brand Designer, beschreibt das Ziel des Designs: «Wir wollten eine visuelle Identität für SwissAccounting schaffen, die den Schritt in eine neue Ära ausdrückt, während wir gleichzeitig die Herkunft nicht vernachlässigen.»

Das Rebranding wurde unter enger Einbindung der Stakeholder des Verbandes durchgeführt, um sicherzustellen, dass die neue Identität authentisch und zukunftsgerichtet ist. Seit dem 12. September 2024 werden die aktualisierten Kommunikationsmittel und der neue Auftritt der Öffentlichkeit präsentiert.

SwissAccounting präsentiert sich nun in einem modernen und ansprechenden Design, das die Mitglieder und die Fachkräfte im Mittelpunkt stellt und eine klare Botschaft der Weiterentwicklung und Zukunftsorientierung sendet. (pd/ki/nil)