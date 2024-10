Publiziert am 18.10.2024

Moderatorin Patricia Boser präsentiert zusammen mit Aesthetics Pallas Kliniken ihren ersten Podcast «Longevity by Patricia Boser». In acht Folgen spricht Boser mit Gästen aus verschiedensten Bereichen über Themen wie Gesundheit, Wohlbefinden und persönliche Erfahrungen. Die erste Folge erschien am Freitag.

In der Auftaktfolge begrüsst Patricia Boser die Lifestyle-Expertin Luisa Rossi. Das Gespräch dreht sich um die Menopause, Schönheitsgewohnheiten und die Auseinandersetzung mit dem Thema Vergänglichkeit. Folgen werden weitere Gespräche, unter anderem mit dem Musiker Pepe Lienhard, der Schauspielerin Heidi Maria Glössner und der Transfrau und Aktivistin Nadia Brönimann. Zudem werden ärztliche und fachliche Expertinnen und Experten der Aesthetics Pallas Kliniken im Podcast Einblicke in Trends der ästhetischen Medizin geben, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Mit meinem Podcast betrete ich echtes Neuland. Mir und meinen Talk-Gästen werden in jeder Folge vier Themen zugespielt, und wir haben keine Ahnung, welche es sein werden», lässt sich Boser zitieren. «Jede und jeder interpretiert das Thema Longevity anders, für mich ist es die Frage nach dem Sinn des Lebens.»

«Mit Patricia Bosers Podcast können wir unser Fachwissen zur ästhetischen Medizin auf unterhaltsame und sympathische Weise vermitteln und so unser Engagement für Gesundheit einem breiteren Publikum zugänglich machen», wo Jörg Nagel, CEO Aesthetics Pallas Kliniken.

Der Podcast erscheint sowohl als Audio- als auch Videoformat und ist über gängige Streaming-Plattformen sowie auf den Kanälen der Aesthetics Pallas Kliniken verfügbar. (pd/cbe)