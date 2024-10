HWZ: Neuer Studiengang für Zukunftstechnologien

Publiziert am 14.10.2024

Die rasante Weiterentwicklung technologischer Innovationen stellt Unternehmen immer schneller vor neue Herausforderungen. Kaum ist eine Technologie eingeführt, zeichnen sich bereits die nächsten am Horizont ab. Diese Entwicklungen haben das Potenzial, bestehende Anwendungen, Märkte, Produkte und Prozesse tiefgreifend zu verändern oder gar zu verdrängen.

Um diesen Wandel nicht nur zu bewältigen, sondern aktiv zu gestalten, startet die HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich den neuen, berufsbegleitenden CAS Future Tech, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

Der neue Studiengang richtet sich insbesondere an Führungskräfte und Entscheidungstragende aus Grossunternehmen, KMUs und Start-ups, die strategische Entscheidungen in technologischen Bereichen treffen und Innovationen frühzeitig adaptieren wollen. Dabei seien vor allem diejenigen angesprochen, die bereits heute datenbasierte Entscheidungsprozesse in ihre Geschäftsstrategie integrieren und sich auf künftige Marktveränderungen vorbereiten möchten, schreibt die HWZ.

«Die Fähigkeit, den Unterschied zwischen Hype und Realität zu erkennen, ist heute eine der wertvollsten Kompetenzen. Der CAS Future Tech HWZ vermittelt nicht nur technisches Know-how, sondern auch die notwendige unternehmerische Perspektive, um Technologien gezielt und sinnvoll einzusetzen», wird Andreas von Gunten, Studiengangsleiter CAS Future Tech HWZ, in der Mitteilung zitiert.

Der CAS Future Tech HWZ bietet eine umfassende Weiterbildung, die sich auf die technischen, ökonomischen und sozialen Aspekte neuer Technologien konzentriert. Die Teilnehmenden lernen, aktuelle Technologien wie generative Künstliche Intelligenz, Augmented Reality oder Quantum Computing, aber auch aufstrebende Technologien wie Neurotechnologie und dezentrale Netzwerke zu verstehen und deren Potenzial für das eigene Unternehmen zu bewerten. Dabei steht immer die Frage im Fokus: Wie lassen sich solche Innovationen gezielt in bestehende Geschäftsmodelle integrieren und wo bieten sie echten Mehrwert? (pd/nil)