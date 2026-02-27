Zoo Zürich: Neuer WhatsApp-Kanal für Kurznews

Publiziert am 27.02.2026

Bisher informierte der Zoo Zürich die Medien kurzfristig per Medienmitteilung sowie monatlich an einem Medienanlass. Zwar teilt der Zoo Inhalte auch über seine Social-Media-Kanäle, doch dort entscheidet der Algorithmus, welche Posts tatsächlich erscheinen. Der neue WhatsApp-Kanal soll diese Lücke schliessen und Redaktionen kompakte Storys bereitstellen – etwa als leichte News für zwischendurch oder als kurzer Lückenfüller.

Eine Registrierung oder aktive Teilnahme ist laut einer Mitteilung vom Freitag nicht nötig, der Kanal funktioniert als reiner Informationskanal ohne Rückmeldepflicht. Als Beispiele für künftige Inhalte nennt der Zoo etwa das Erwachen der Europäischen Ziesel aus dem Winterschlaf, die neu im Zoolino eingezogenen Pfauenziegen oder Wissenswertes zu seltenen Tierarten wie dem Aquamarin-Regenbogenfisch. (pd/cbe)