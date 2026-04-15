Publiziert am 15.04.2026

Das Rebranding umfasst Logo, Farbwelt, Typografie sowie sämtliche Kommunikationsmittel inklusive der neuen Website gatec.ch.

Grundlage des Designsystems bildet das Konzept des «vernetzten Gebäudes», wie es in einer Mitteilung heisst. Das Logo erinnert an einen Baustein und lässt sich durch Erweiterungen modular einsetzen; in animierter Form greift es die Markenwerte «Smart», «Nachhaltig» und «Persönlich» auf.

Ein modulares Pattern aus Logo-Elementen soll die individualisierbaren Automationslösungen von Gatec visuell widerspiegeln. Die dominante Grünpalette nimmt Bezug auf den Fokus des Unternehmens auf Energieeffizienz. (pd/cbe)