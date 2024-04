Forb: Neues Branding zum Jubiläum der PAT BVG

Die 1984 gegründete PAT BVG versichert heute über 30'000 Berufstätige aus medizinischen Berufen. Mit fokussierter Markenpositionierung und neuem Markenauftritt will die Pensionskasse die Dialoggruppen aus der Medizinbranche und potentielle Arbeitnehmende in Zukunft noch gezielter ansprechen, schreibt die Werbeangentur Forb in einer Medienmitteilung.













Dabei werde der Name PAT mit einer neuen Wortmarke bewusst stärker betont. Das neue Brand Design werde geprägt von einem vitalen Auftritt mit stilisierten Designelementen und frischen Farben, abgeleitet aus der Medizinbranche. Das Markenerlebnis orientiere sich digital und analog konsequent an den Bedürfnissen der Dialoggruppen, teilt Forb weiter mit.







Verantwortlich bei PAT BVG: Adrian Brupbacher (Geschäftsführer), Raphael Bühler (Leiter Marketing & Kommunikation), Désirée Gmür (Leiterin Unternehmensentwicklung); verantwortlich bei Form: Oliver Forrer (Strategie & Konzeption), Roman Burch (Strategie & Konzeption), Klemens Vetsch (Art Direction), Adrian Rupp (Grafikdesign), Lina Aroldi (Grafikdesign), Elena Freydl (Grafikdesign); technische Realisation Website: Next AG. (pd/nil)