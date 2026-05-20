Schläfle Trittibach: Neues Design für Architekturbüro

Publiziert am 20.05.2026

Die Agentur Schläfle Trittibach zeichnet für das neue Corporate Design und die überarbeitete Website verantwortlich, teilt sie mit. Architektoni versteht Architektur und Innenarchitektur als integrale Bestandteile einer ganzheitlichen Gestaltung. Charakteristisch für die Arbeit des Ateliers ist der Einsatz puristischer, haptisch ansprechender Materialien sowie ein ausgeprägtes Gespür für Raum, Textur und Licht.

Die neue Markenidentität greift diese Haltung gestalterisch auf: Sie ist bewusst reduziert und basiert auf einem einzigen Schriftschnitt. Die Typografie folgt dabei architektonischen Prinzipien – prägnant, strukturiert und zurückhaltend zugleich, schreibt die Agentur weiter. Das Ergebnis ist ein zeitloses, eigenständiges Erscheinungsbild, das Qualität über Klarheit kommuniziert und gleichzeitig offen genug bleibt, um sich weiterzuentwickeln. (pd/spo)