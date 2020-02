Stämpfli Kommunikation: Neues Führungstrio ist gestartet

Die Stämpfli AG hat per Anfang Jahr die Führungscrew erweitert: Der bisherige Agenturleiter Dominic Eichenberger konzentriert sich auf eigenen Wunsch für die Weiterentwicklung der Agentur auf die strategische Beratung und auf die Neukundenakquisition, heisst es in der Mitteilung dazu. Mit Rahel Grünig als Creative Director und Rolf Loepfe als Leiter der Kommunikationsagentur hole das Unternehmen zwei erfahrene Branding- und Kommunikationsexperten an Bord, die zusammen mit Dominic Eichenberger die neue Führungscrew bilden.

Rahel Grünig folgt als Creative Director auf Katja Dürig, die das Unternehmen nach sieben Jahren verlässt, um sich neu zu orientieren. Grünig war Mitbegründerin und Managing Partner der Agentur Bloom Identity und bringt bei Stämpfli Kommunikation ihre Kompetenzen als erfahrene Brand- und Kommunikationsdesignerin sowie aus dem Bereich Digital Customer Experience ein. In ihrer Funktion verantwortet sie auch die personelle Führung des Kreativteams innerhalb der Agentur.

Mit Rolf Loepfe gewinne die Agentur einen ausgewiesenen Fachmann aus der Kommunikations- und Agenturbranche, heisst es weiter. Loepfe war zuletzt als selbstständiger Kommunikationsberater mit Wolver Brand Identity Communication unterwegs. Zuvor war er als Partner und Kommunikationsberater während 13 Jahren in zwei spezialisierten Branding- und Kommunikationsagenturen tätig gewesen. (pd/wid)