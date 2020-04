Das Start-up-Unternehmen Rhiva mit Hauptsitz im Fürstentum Lichtenstein entstand aus dem Spin-Off eines multinationalen Industriekonzerns. Rhiva entwickelt Elektromotoren für Automobile und verfügt über einen Motor mit E-Drive-Technologie. Das global tätige Unternehmen tritt per Mai 2020 in den Markt ein. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.





Innert zwei Monaten hat Klar die Identität des neuen Unternehmens entwickelt und realisiert. Basierend auf dem Corporate Design Manual wurden diverse Massnahmen umgesetzt: Briefschaften, Hausbeschriftung, Fahrzeugbeschriftungen, Website, Stellenanzeigen, Präsentations-Templates, Arbeitskleider, Give-Aways.

Im nächsten Schritt entwickelt Klar laut Mitteilung ein Marketing-Kommunikationskonzept. (pd/lol)