Publiziert am 28.11.2025

Das Brand Audit kombiniert eine visuelle, sprachliche und strategische Analyse der Marke. Dabei wird untersucht, wie eine Marke intern verstanden und extern wahrgenommen wird. Eine Bewertungsmatrix soll subjektive Einschätzungen durch markenstrategische Kriterien ersetzen. Am Ende stehen priorisierte Handlungsempfehlungen, die als Grundlage für Markenentscheide dienen sollen.

«Viele Unternehmen wissen erstaunlich wenig über den Zustand ihrer eigenen Marke – und verlassen sich auf Bauchgefühl oder Einzelmeinungen», wird Markus Gut, Partner und Lead Branding bei Farner, in einer Mitteilung zitiert. Das Brand Audit solle Klarheit schaffen, wo eine Marke heute stehe und wie sie auf die Zukunft vorbereitet sei.

Farner positioniert das Angebot als strategisches Instrument für Marken in Transformationsphasen – etwa nach Fusionen, strategischen Neuausrichtungen oder zur Schärfung des Markenkerns. Das Audit untersucht dabei auch Brüche, Leerstellen und ungenutzte Stärken einer Marke. (pd/cbe)