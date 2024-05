Publiziert am 08.05.2024

Die meisten Leute kennen Brändi vom Kultspiel «Brändi Dog». Was die wenigsten wissen: Brändi ist die grösste Schweizer Institution zur Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigung. Heute arbeiten und wohnen über 2000 Menschen in der Stiftung. Um den Erfolg der Institution auch in Zukunft zu sichern, leitete die Geschäftsleitung einen umfassenden Strategieentwicklungsprozess ein, wie es in der Mitteilung heisst.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Prozesses ist der neue visuelle Auftritt: Er macht die Neuausrichtung für alle sicht- und erlebbar. Entwickelt wurde er von der A4 Agentur, einer Full-Service-Anbieterin aus Rotkreuz. Das neue Logo erscheint in frischem Grün und symbolisiert mit der Ligatur im Schriftzug subtil das Thema Inklusion. Der daraus abgeleitete Kreisbogen ist ein zentrales Designelement. Der neue Claim «Mehr möglich machen» bringt die Botschaft der Neuausrichtung auf den Punkt: Brändi erkennt und realisiert die Potenziale von Menschen und überwindet vermeintliche Grenzen.

Für den internen Kick-off-Event konzipierte und produzierte die A4 Agentur einen Strategie-Film mit Flyer.

Aktuell arbeitet die Agentur an verschiedenen Umsetzungen – von der Neukonzeption der Lebensmittel- und Spielverpackungen über Inserate, Plakate, Broschüren bis hin zur Erweiterung des Web-Screendesign.





«Wir sind stolz darauf, Brändi bei der Realisation ihrer Vision zu unterstützen, wird Patrik Frei, Geschäftsleiter der A4 Agentur, zitiert. «Der neue Auftritt unterstreicht nicht nur die Werte und Ziele von Brändi, sondern zeigt auch, dass soziales Engagement und unternehmerische Innovation Hand in Hand gehen können.» (pd/wid)