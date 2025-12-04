Publiziert am 04.12.2025

Nach einem Agenturpitch hat sich die FernUni Schweiz für Farner entschieden. Ausschlaggebend war laut Medienmitteilung der integrierte Ansatz der Agentur sowie die komplementären Kompetenzen innerhalb der Gruppe.

Farner stellt für die FernUni Schweiz ein multidisziplinäres Team zusammen, das aus Spezialistinnen und Spezialisten mehrerer Einheiten des Agenturverbunds besteht: Farner, Jim&Jim, Semsea und BlueGlass. Das Team deckt verschiedene Kommunikationsdisziplinen ab, darunter Strategie, Public Relations und Medienarbeit, Kreation, digitales Marketing, Social Media sowie Performance Marketing.

Im Zentrum der Strategie stehen digitale Kampagnen zur Förderung der Studiengänge. «Dank der multidisziplinären Stärke von Team Farner entwerfen wir Strategien und Kampagnen, die Kreativität, digitale Performance und institutionelle Kommunikation miteinander verbinden», wird Didier Bonvin, Kampagnenleiter bei Farner, in der Mitteilung zitiert.

Die Zusammenarbeit findet in einem strategischen Kontext statt: Der Kanton Wallis plant, die FernUni Schweiz auf dem Weg zum Status einer kantonalen Universität unter dem Namen Uni Valais-Wallis zu begleiten. «Wir treten in eine entscheidende Phase unserer institutionellen Entwicklung ein. Wir müssen unsere Sichtbarkeit stärken, unsere Reputation steigern und die Bekanntheit unseres einzigartigen Modells des Fern- und Teilzeitstudiums erhöhen, während wir die Akkreditierung als Universität im Jahr 2027 anstreben», so Stéphane Pannatier, Verwaltungsdirektor der FernUni Schweiz. (pd/cbe)