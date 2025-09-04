Publiziert am 04.09.2025

Die IEU Kommunikation AG aus Liestal hat per Juli 2025 die Geschäftsführung des European Power Network (EPN) übernommen, eines laut einer Mitteilung etablierten Expertennetzwerks rund um die Energieversorgung in Europa. Damit erweitert die Agentur ihr Leistungsspektrum im Bereich integrierter Kommunikation für Energie und Umwelt.

Das EPN wurde vor 22 Jahren gegründet und bringt Fachleute aus Forschung, Wirtschaft und Energiebranche regelmässig zusammen, um Trends, Herausforderungen und Innovationen zu diskutieren. Die IEU Kommunikation will diese Plattform nutzen, um den Austausch zwischen Expertinnen und Experten sowie Stakeholdern zu stärken und so zur Weiterentwicklung eines nachhaltigen Energiesystems beizutragen.

Die bisherigen Gründer geben die Leitung an die IEU-Geschäftsführung Fabian Cortesi und Hans Jörg Luchsinger ab, bleiben dem Netzwerk aber beratend erhalten.

Mit dem Mandat festigt die IEU ihre Rolle als spezialisierter Kommunikationsdienstleister im Energiesektor, der strategische Beratung, Medienarbeit und Eventorganisation verbindet. Die Übernahme erfolgt im 25. Jahr des Bestehens der Agentur. (pd/cbe)