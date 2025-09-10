Keim Identity: Neues Packaging-Design für Victorinox

Publiziert am 10.09.2025

Die Gestaltungselemente von Victorinox wurden in Zusammenarbeit mit Keim Identity in ein Layout übersetzt, das der Premium-Positionierung der Marke und dem Informationsbedarf des Konsumenten entsprechen soll. Kennzeichnend sind die rote Logobox, viel Weissraum und minimalistische Bildelemente sowie Icons, wie es in einer Mitteilung heisst.

Unterschiedliche Formen und Grössen von Verpackungen wurden mit einheitlicher Gestaltungsphilosophie und durchgängigen Gestaltungsmerkmalen entwickelt. Food-Bilder zeigen den Einsatzbereich der Messertypen und sollen am POS orientieren.

Eine Informationsarchitektur soll für gleichbleibende Ersteindrücke auf unterschiedlichen Verpackungstypen sorgen. Das Packaging ist in Online-Guidelines dokumentiert, die eine konsistente Umsetzung ermöglichen sollen. (pd/cbe)