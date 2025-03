Publiziert am 13.03.2025

Die europäische Carsharing-Plattform GoMore hat ihre PR-Aktivitäten in der Schweiz neu ausgerichtet. Das Unternehmen wird künftig von der Agentur Contcept Communication betreut, wie es in einer Mitteilung heisst.

GoMore stammt ursprünglich aus Dänemark, wo die Plattform 2005 gegründet wurde. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in der Schweiz tätig. Die Plattform vermittelt private Fahrzeuge an Personen, die temporär ein Auto benötigen. Das Geschäftsmodell basiert auf der erhöhten Auslastung von Privatfahrzeugen. Neben der Schweiz ist GoMore in Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien und Österreich präsent.

Burcu Biçer leitet als Country Chefin die Schweizer Aktivitäten des Unternehmens. «Die Vision unseres Unternehmens ist, die Auslastung von Privatfahrzeugen zu erhöhen und gleichzeitig die Anzahl der Autos in Städten und die Umweltbelastung zu reduzieren – für eine nachhaltigere Mobilität», wird Biçer zitiert.

Contcept Communication unter der Leitung von Co-CEO Barbara Ryter übernimmt nun die PR-Arbeit für alle Schweizer Landesteile. «Mit unserer Expertise in den Bereichen Mobilität sowie einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit freuen wir uns sehr, GoMore auf ihrem Expansionskurs in der Schweiz zu begleiten», so Ryter.

Die Carsharing-Plattform ist in sechs europäischen Ländern aktiv und positioniert sich im Segment der Sharing Economy. (pd/cbe)