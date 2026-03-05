Publiziert am 05.03.2026

Die NZZ und die ZHAW lancieren mit «Startup Selection Switzerland» ein datenbasiertes Ranking des Schweizer Start-up-Ökosystems. Das Kooperationsprojekt soll Hubs, Coaches und Förderprogramme erstmals systematisch und wissenschaftlich vergleichbar machen – kostenlos für alle Beteiligten, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.

Die ZHAW übernimmt als Wissenschaftspartnerin die Datenerhebung und -analyse, die NZZ die kommunikative Einordnung. Umgesetzt wird das Projekt gemeinsam mit Founders Hive, einer Non-Profit-Organisation, die Start-ups mit Investorinnen und Investoren vernetzt.

«Transparente und vergleichbare Daten schaffen Vertrauen – für Gründerinnen und Gründer ebenso wie für Investorinnen und Investoren», wird Ina Bauspiess, Head of Partnerships der NZZ, zitiert. Matthias Filser, Head des ZHAW-Centers for Entrepreneurship, ergänzt: «Angesichts der Vielfalt im Ökosystem ist eine fundierte Einordnung zentral – auch mit Blick auf Kommunikation und Positionierung nach innen und aussen.»

Die erste Ausgabe erscheint im Herbst 2026 auf Print- und Digitalplattformen der NZZ. (pd/cbe)