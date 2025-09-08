Publiziert am 08.09.2025

Markenfels positionierte Devatis als «Leading Excellence»-Marke und entwickelte ein Gestaltungssystem, das kulturelle und regulatorische Unterschiede der Zielmärkte berücksichtigt. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Die neue visuelle Identität soll Devatis als moderne, international agierende Pharma-Marke mit Fokus auf Qualität und wissenschaftliche Präzision etablieren.









Die Leistungen der Agentur umfassen die strategische Markenpositionierung, die Entwicklung zielgruppenspezifischer Kernbotschaften, das Corporate Design mit Farbkonzept, Typografie und Gestaltungssystem sowie die Website-Gestaltung.

«Unsere Aufgabe war es, eine pharmazeutische Marke mit globalem Anspruch seriös, differenzierend und marktübergreifend zu positionieren», wird Ulrike Grein, Managing Partner Markenfels, in der Medienmitteilung zitiert. Die neue Website unter www.devatis.com ist seit kurzem online. (pd/nil)



