Tner: Neupositionierung statt neuer Webseite

Publiziert am 22.07.2026

Der Eidgenössische Armbrustschützenverband (EASV) hat gemeinsam mit der Basler Agentur Tner ein Branding- und Kommunikationsprojekt umgesetzt, dessen Ausgangspunkt nicht die Website war.

Tner übernahm das Mandat vor zwei Jahren. Ausgangspunkt der Arbeit war laut Agentur die Frage nach der gesellschaftlichen Bedeutung des Armbrustsports. Daraus entstanden eine neue Bildsprache, zusätzliche Botschaften, eine Erweiterung der Zielgruppen sowie segmentierte Sponsoring-Strategien.

Agentur-Inhaber Christoph Baumgartner erklärt: «Wir gingen zuerst in den Schiessstand, um selbst herauszufinden, was Armbrustschiessen mit uns macht.» Wer die Scheibe treffen wolle, müsse Hektik und Dauerablenkung bewusst ausblenden und die Atmung einstellen – eine Erkenntnis, aus der die neue Positionierung entstand: mentale Stärke statt Schiessstände, Gemeinschaft statt Vereinsorganisation, Konzentration statt Reglemente. Mit einem Rebranding und einer neuen Webseite zu starten, war aus Sicht von Tner der falsche Weg.

EASV-Präsident Martin Schneider äussert sich zur Zusammenarbeit: «Die Agentur hat uns visionär, strukturiert und kompetent begleitet und dabei gleichzeitig die vorhandenen personellen Möglichkeiten unseres Milizverbandes in der Erarbeitung der Timelines respektiert.»

Die neue Website ist Teil des Projekts, laut Tner jedoch nicht dessen eigentliches Ergebnis, sondern sichtbarster Ausdruck der neuen Positionierung. (pd/cbe)