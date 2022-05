Während der Pandemie boomte der US-Outdoormarkt stark: Die Menschen suchten Freiheit in der Natur und kauften zu diesem Zweck alle Arten von Ausrüstung. Die entsprechenden E-Commerce-Umsätze wuchsen während der Pandemie im zweistelligen Bereich. Einer Gruppe innovativer Unternehmer fiel auf, dass dieses Equipment vor allem eine Gemeinsamkeit hatte: Es war zwar funktional, sah aber oft langweilig und bedingt ästhetisch aus. Daraus entstand die Idee einer funktionalen Outdoor-Ausrüstung mit dem Design-Anspruch urbaner Millennials, wie es in einer Mitteilung heisst.

Für diese Zielgruppe der «Design Conscious Outdoor Enthusiasts», die den Rucksack nicht nur fürs neu entdeckte Wochenend-Wandern, sondern auch für den Gang an die Uni oder in den Co-Working-Space nutzt, zählen nicht nur funktionale Werte.

Eine von Brandpulse durchgeführte, internationale Zielgruppenumfrage auf Social Media im primären Zielmarkt USA sowie danach in Europa ergab klare Präferenzen hinsichtlich Produkt-Design und Anmutung der vorgestellten Prototypen. Nebst einem klaren Purpose erhielt die neue Marke auch eine nachhaltige Brand Promise. So wird ein Teil des Umsatzes an die Institution «1% for the Planet» gespendet, ein globales Netzwerk, das sich mit den drängendsten Umweltproblemen befasst und positive Veränderungen zugunsten künftiger Generationen voranzutreiben hilft, heisst es weiter.

Brandpulse entwickelte den Namen Trexxflex, der für die USA, den gesamten EU-Raum sowie die Schweiz markenrechtlich geschützt wurde. Brandpulse erarbeitete das Trexxflex-Branding, die Website und realisierte die wichtigsten Touchpoints wie den internationalen Webshop, einen Imagefilm, eine Social-Media-Kampagne sowie in Zusammenarbeit mit US-Spezialisten eine Influencer-Kampagne. Das erste Produkt, der markante Trexxflex-Rucksack mit seinem «Urban Design & Practical Features», ist der stylishe «everyday Companion» für designaffine Millennials. Er ist auf dem Webshop trexxflex.com erhältlich. (pd/mj)