European Writers' Council: Nicole Pfister Fetz wird Generalsekretärin

Seit Anfang Juli ist die Schweizer Kunsthistorikerin und Kulturlobbyistin Nicole Pfister Fetz neue Generalsekretärin des Dachverbands European Writers' Council (EWC), wie es in einer Mitteilung heisst. Der EWC ist eine gemeinnützige, nichtstaatliche Organisation, die die beruflichen Interessen und Bedürfnisse der europäischen Autorinnen und Autoren im Text- und Buchbereich aller Gattungen vertritt.

Die in Zug geborene Nicole Pfister Fetz studierte Kunstgeschichte und Geschichte. Nach Tätigkeiten an Museen, bei freien Kulturprojekten und Weiterbildungsprogrammen im Stiftungsbereich war sie von 2007 bis Juni 2023 Geschäftsführerin des Berufsverbands Autorinnen und Autoren der Schweiz (A*dS) und Vorstandsmitglied der Urheberrechtsgesellschaft ProLitteris sowie von Suisseculture, des Dachverbands der Organisationen der professionellen Kulturschaffenden der Schweiz und der schweizerischen Urheberrechtsgesellschaften.

Präsidentin bei verschiedenen Organisationen

Pfister Fetz publizierte laut Mitteilung zahlreiche Artikel in den Bereichen Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft sowie Literaturpolitik und war beziehungsweise ist Gastdozentin an verschiedenen Universitäten und Hochschulen. Neben ihrer neuen Aufgabe als EWC-Generalsekretärin bleibt Nicole Pfister Fetz Präsidentin der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK sowie von Suisseculture Sociale, der Dachorganisation der Berufsverbände zur Verbesserung der sozialen Sicherheit von Kulturschaffenden in der Schweiz.

Nicole Pfister Fetz war mehr als 16 Jahre Delegierte einer Mitgliedsorganisation des EWC. Sie verfügt dank ihrer langjährigen Berufserfahrung über kulturpolitische und interdisziplinäre Netzwerke auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Darüber hinaus bringt sie ein breites Wissen über Kulturförderung mit und ist erfahren in Führung und Management, heisst es weiter.

Zusammen mit dem Vorstand des EWC und dem Präsidenten Miguel Ángel Serrano wird Nicole Pfister Fetz die Interessen des Dachverbands in einem vielfältigen Umfeld europäischer Autorinnen/Autoren und Übersetzerinnen/Übersetzer im Buchsektor vertreten.

«Doing the rights thing since 1977, der Slogan des EWC, wird auch mein Leitmotiv sein», so Nicole Pfister Fetz. «Gerade jetzt, wo generative Informatik, auch künstliche Intelligenz genannt, in aller Munde ist, wird es immer wichtiger, Autor*innen und ihre von Menschenhand erschaffenen Inhalte zu verteidigen.» (pd/yk)