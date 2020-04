In ihrer neuen Funktion verantwortet Nicole Rütsche den HR Business Partner-Bereich, das Salärzentrum, die HR Services sowie die Personal- und Organisationsentwicklung. «Mit Nicole Rütsche konnten wir eine HR-Expertin mit ausgezeichnetem Leistungsausweis und mehrjähriger Führungserfahrung für diese Schlüsselposition gewinnen», lässt sich Felix Graf, CEO der NZZ-Mediengruppe, in der Mitteilung zitieren.

«Mit ihrer ausgewiesenen Fähigkeit, organisationale Transformation zu leiten und zu prägen, ist sie die ideale Besetzung für die Position angesichts der sich rasant verändernden Medienbranche. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr», so Graf.







Seit 2011 ist Nicole Rütsche bei der Boston Consulting Group in Zürich tätig, wo sie 2017 die Position des Head of Human Resources and Recruiting übernahm. Davor war sie als Head of Recruiting für das Unternehmen tätig. Von 2007 bis 2011 arbeitete sie bei Kelly Financial Resources ebenfalls im HR-Bereich. Nicole Rütsche studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich mit einem Schwerpunkt in organisationaler Entwicklung und HR.

Nicole Rütsche wird ihre Position Anfang August antreten und direkt an den CEO berichten. (pd/lol)