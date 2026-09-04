Uvek: Nicoletta Cimmino geht zum Bund

Publiziert am 04.09.2026

In der Folge einer Reorganisation bei der Bieler Gassmann Gruppe hatte die publizistische Leiterin Nicoletta Cimmino im März bekannt gegeben, dass sie das Medienhaus verlassen würde (persoenlich.com berichtete). Nun hat sie eine neue Stelle. Per 1. Oktober übernimmt sie die Leitung des neuen Kompetenzzentrums Web und Audiovisuelles des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek), wie dieses am Donnerstag mitteilte.

Das im Generalsekretariat angesiedelte Kompetenzzentrum bündelt Produktion, Technik und Standards im Bereich Web und audiovisuelle Kommunikation für die sieben Ämter sowie das Generalsekretariat. Es stellt den Ämtern zusätzliche Kapazität und Fachwissen in den Bereichen Webpublishing, Video, Grafik und Social Media zur Verfügung. Die fachliche Kommunikationsverantwortung verbleibt bei den einzelnen Ämtern.

Cimmino war seit Januar 2024 publizistische Leiterin der Bieler Gassmann Gruppe und verantwortete in dieser Funktion fünf Redaktionen, darunter diejenige von TeleBielingue. Diese hatte ihre Konzession im März nach einem Entscheid des Uveks definitiv verloren. (pd/spo)