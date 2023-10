Tincan: Nina Stadelmann ergänzt das Führungsteam

Mit ihrer umfassenden Erfahrung in strategischer Kommunikation und ihrer Rolle als Brand-Koordinatorin bei Tincan Hello stelle Nina Stadlmann eine wertvolle Ergänzung im Führungsteam dar, schreibt Tincan in einer Medienmitteilung.

Versteht die Kundenperspektive

Durch ihre Berufserfahrungen auf der Kundenseite bei Klein- und Grossunternehmen sowie einer Schweizer Hochschule verstehe sie die Kundenperspektive hervorragend und könne diese in die Agenturarbeit einbringen, heisst es weiter.

In den vergangenen zwei Jahren habe Nina Stadelmann die Weiterentwicklung der Kreativagentur entscheidend geprägt, insbesondere durch den Aufbau verschiedener Angebote der Unternemensmarke Tincan Hello, wie beispielsweise des Event Managements und der Podcast-Sparte. So habe sie als treibende Kraft interne Strukturen sowie Prozesse optimiert und die Agentur mit einem Team von über 30 Mitarbeitenden vorangetrieben. (pd/nil)