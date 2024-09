Fachwerk: Nina Suma von der Kundenseite eingewechselt

Publiziert am 03.09.2024

Mit Nina Suma habe man eine versierte und führungsstarke Marketingstrategin gewinnen können, schreibt die Werbeagentur Fachwerk Advertising. In ihrer neuen Rolle ist sie für die Akquise neuer Kundinnen und Kunden und die strategische Weiterentwicklung bestehender Geschäftsbeziehungen verantwortlich.

Man kannte sich von früherer Zusammenarbeit

Nina Suma kennt die Agentur von ihrer bisherigen Arbeit. Als ehemalige Geschäftsführerin der Wellness-Therme Fortyseven in Baden war sie für die Umsetzung der Strategie, den Markenaufbau und die Positionierung im Schweizer Markt verantwortlich. Das Projekt realisierte Suma zusammen mit Fachwerk Advertising.

Diese Zusammenarbeit und ihr Vertrauen in die Kompetenzen der Agentur habe sie dazu bewogen, die Seite zu wechseln. «Ich habe die Arbeit von Fachwerk Advertising in der Rolle der Kundin sehr geschätzt und bin überzeugt von ihrem strategischen Ansatz und kreativen Können. Jetzt freue ich mich darauf, diese Expertise gemeinsam mit dem Team weiter auszubauen und unsere Kundinnen und Kunden voranzubringen», wird Nina Suma in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)