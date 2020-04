LafargeHolcim: Nollaig Forrest wird Kommunikationschefin

Nollaig Forrest wurde zur neuen Head of Group Communications bei LafargeHolcim ernannt, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Sie wechselt zum Konzern nach acht Jahren bei Firmenich, einem Parfüm- und Aromenunternehmen, wo sie als Vizepräsidentin der Unternehmenskommunikation tätig war.

Forrest begann ihre Karriere beim Weltwirtschaftsforum, wo sie sich drei Jahre lang für soziales Unternehmertum einsetzte. Danach war sie in globalen Funktionen bei Dow Chemical und DuPont tätig.

Forrest ist Irin und Schweizerin und hat einen Master-Abschluss in internationalen Beziehungen vom Graduate Institute of International Studies in Genf. Außerdem absolvierte sie Executive-Programme in den Bereichen Führung und internationales Marketing am INSEAD und IESE und schloss vor kurzem das Yale-WBCSD Sustainability Leadership-Zertifikat ab.

Neue Leiterin Medienarbeit

LafargeHolcim gibt außerdem die Ernennung von Eva Mairinger zur neuen Leiterin der Medienarbeit mit Wirkung vom 1. April 2020 bekannt.

Eva Mairinger verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation globaler Unternehmen. Zuletzt war sie als Senior Communications Manager und Sprecherin bei UBS in Zürich tätig, für die sie seit 2013 verschiedene Kommunikationsfunktionen in Zürich und London bekleidete.

Mairinger hat einen Master-Abschluss in Wissenschaftsökonomie der Hochschule Magdeburg-Stendal. (pd/lol)