Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums habe sich die Schaffhauser Pharmafirma Ewopharma das Geburtstagsgeschenk gleich selber gemacht: ein rundum neues Corporate Design, wie die verantwortliche Agentur Die Antwort in einer Mitteilung schreibt.

Das neue Corporate Design reflektiere Ewopharma als vertrauensvoller Partner für Kunden, Partner und Mitarbeitende in allen osteuropäischen Zielländern, heisst es weiter. Mit dem Logo setze sich das Unternehmen ins Zentrum eines Kreises. Auch weil der Kreis Bestandteil des langjährigen Logos war. So nehme die Firma auch ein Stück ihres Erbguts als Wiedererkennung mit in die Zukunft.

Die neue Tagline unterstreicht dabei die lange Tradition und das erfolgreiche Bestehen der Firma, das Schweizer Kreuz neu Swissness, schreibt Die Antwort weiter. Petrol sei gewählt worden, weil sie eine ausgesprochen elegante und tiefgründige Farbe sei, die zum Nachdenken anrege. Sie wirke aber auch freundlich, natürlich und sicher.

Die Antwort war für die gesamte Umsetzung verantwortlich, inklusive Mitarbeit bei der Strategieentwicklung. Auch für den Internetauftritt des Headquarters und die Länderseiten war die Agentur konzeptionell verantwortlich.

Ein ausführliches 124 seitiges CD-Manual umfasst das gesamte Corporate Design und dient allen Ländern als Grundlage für ihre kommunikativen Arbeiten. Ebenfalls wurde eine Imagekampagne entwickelt, welche die Firma als kompetenten «Brückenbauer» für die osteuropäischen Märkte positioniert. (pd/wid)