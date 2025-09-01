Audienzz: NZZ-Vermarkter holt Digitalspezialisten für Expansion

Publiziert am 01.09.2025

In dieser Funktion werde Piccinno das Wachstum von Yaleo entscheidend mitgestalten – mit besonderem Fokus auf die Expansion in die gesamte DACH-Region, heisst es in einer Medienmitteilung von Audienzz.

Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt darauf, die Innovation im Bereich digitaler Werbeformate voranzutreiben, damit Kampagnen für Unternehmen und Marken noch wirksamer und für Nutzerinnen und Nutzer relevanter werden. Zudem verantwortet er den Ausbau und die Pflege von Kundenbeziehungen sowie die strategische Zusammenarbeit mit Mediaagenturen.

«Mit strategischem Weitblick»

«Dario Piccinno vereint tiefgreifendes Verständnis der digitalen Werbebranche mit unternehmerischem Geschick und strategischem Weitblick», lobt ihn sein neuer Arbeitgeber gemäss der Mitteilung vom Montag. 2014 gründete Piccinno Eyeonx, die 2019 mit AdSpot zu The Industry fusionierte. Als CEO führte er The Industry auf einen erfolgreichen Wachstumskurs. Nach dem Verkauf von The Industry an das international tätige Ad-Tech-Unternehmen YOC verantwortete er ab 2021 als Managing Director den Aufbau der Schweizer Niederlassung von YOC.

«Dario bringt genau das Profil mit, das wir gesucht haben: Eine Hands-on-Mentalität, umfassende Kompetenzen und langjährige Erfahrungen in der digitalen Medienwelt. Er ist ein echter Gewinn für unser Team. Wir freuen uns auf den frischen Blick und die Energie, die er ins Unternehmen einbringt», so Remo Baumeler, CEO von Audienzz. (pd/nil)