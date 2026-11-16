PolitAnalytics: Monitoring-Dienst verwaltet neu Lobbykontakte

Publiziert am 16.11.2026

In vielen Organisationen hängt das Wissen über laufende politische Geschäfte an einzelnen Personen. Wer mit welchen Parlamentarierinnen, Verwaltungsleuten oder Branchenvertretern worüber gesprochen hat, steht oft nur in privaten Excel-Tabellen oder im persönlichen Postfach. Verlässt jemand die Organisation, ist dieses Wissen weg. Für solche Fälle hat die Zürcher Firma PolitAnalytics ein sogenanntes CRM-System entwickelt. Es hält Kontakte und Gesprächsverläufe zu politischen Geschäften fest und richtet sich an Unternehmen, Verbände und Agenturen. Das schreibt die Firma in einer Medienmitteilung vom 28. Oktober. «Es braucht das operative Gedächtnis der Organisation an einem zentralen Ort», lässt sich Gründer und CEO Clemens Schuster zitieren.

PolitAnalytics hat das System in ihre bestehende Plattform politik.ch eingebaut. Gleichzeitig hat die Firma die Plattform in Savoirr umbenannt. Diesen Namen verwendet sie bereits für ihr Angebot zur Beobachtung der EU-Gesetzgebung. Das neue Modul verknüpft nach Angaben der Firma die Einträge mit den Daten zu den politischen Geschäften selbst – etwa zu einer Vernehmlassung oder einem Vorstoss.

Die Firma setzt nach eigenen Angaben seit Jahren auf künstliche Intelligenz. Mit ihrer Hilfe automatisiere die Software einen Grossteil der wiederkehrenden Arbeiten, schreibt Schuster gegenüber persoenlich.com – etwa das Führen von Listen, das Zuweisen von E-Mail-Meldungen oder das Nachführen von Dokumenten. Die Teams sollen so mehr Zeit für den direkten Austausch mit politischen Akteuren haben.

«Parlamentsdaten abzufragen, ist heute Massenware; das allein bringt noch keinen politischen Erfolg», wird Schuster in der Mitteilung weiter zitiert. Entscheidend sei die Verknüpfung der Politdaten mit dem Beziehungsmanagement.

Mit der Plattform arbeitet seit 2022 die Public-Affairs-Agentur Furrerhugi. Die beiden Firmen hatten politik.ch zuvor gemeinsam weiterentwickelt. Furrerhugi löste damit zwei selbst entwickelte Monitoring-Werkzeuge ab (persoenlich.com berichtete). Auf ihrer Website führt Savoirr zudem Sunrise, die Kommunikationsagentur CRK und die Organisation Identity Valley als Kunden auf. Insgesamt zählt die Firma nach eigenen Angaben über 100 Kunden in der Schweiz, in Brüssel und in Polen, darunter auch Parteien und Fraktionen. 2021 nannte sie unter anderem die Schweizerische Bankiervereinigung, Axpo, die Hirslanden-Gruppe und Interpharma.

Mit Savoirr überträgt PolitAnalytics den Namen ihres EU-Angebots auf das Schweizer Geschäft. Für den Schritt nach Brüssel hatte die 2018 gegründete Firma Ende 2021 Geld aufgenommen. Der damalige Zürcher FDP-Ständerat und IT-Unternehmer Ruedi Noser beteiligte sich mit einer Minderheit. Die Firma wurde dabei mit sieben Millionen Franken bewertet.

Auch personell und räumlich verändert sich das Unternehmen. Im August schied Daniel Staffelbach aus dem Verwaltungsrat aus. Er hatte dem Gremium seit der Gründung angehört und zählte zu den ersten Investoren. Auf LinkedIn kündigte die Firma zudem an, ihren Sitz ins Baselbiet zu verlegen. Im Handelsregister ist weiterhin Zürich eingetragen.

Die Parlamentsdaten, auf denen politik.ch seit 2018 aufbaut, gibt es inzwischen auch gratis. Seit Februar stellt das Projekt OpenParlData die Daten von Bund, allen Kantonen und über 50 Städten frei zur Verfügung. Dahinter stehen die Berner Softwarefirma Glue, die mit Politmonitor ein eigenes kommerzielles Produkt führt, der Verein Opendata.ch und die Stiftung Mercator Schweiz.

Gleichzeitig bauen andere Anbieter ihr Angebot aus. Das Lausanner EPFL-Spin-off Demosquare bindet seit Februar den Newsfeed von Keystone-SDA in seine Plattform ein und hat im März eine Partnerschaft mit dem EU-Fachmedium Euractiv geschlossen. Im Januar lancierte zudem die Firma Delos Analytica aus Steinhausen ZG ihre Plattform. Diese verbindet politisches Monitoring mit Medienbeobachtung und ordnet neue Geschäfte und Artikel mithilfe künstlicher Intelligenz den Themen einer Organisation zu. Seit August zeigt Delos zu jedem Geschäft auch Profile der beteiligten Politikerinnen und Politiker.

Savoirr bezeichnet das eigene Produkt als erstes integriertes «Policy-CRM» der Schweiz. International gehört die Verbindung von Monitoring und Kontaktverwaltung zum Angebot etablierter Anbieter wie Quorum aus den USA oder Ulobby aus Dänemark. (pd/nil)