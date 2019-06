Die «Colour Collection» von Ochsner Shoes ist die wichtigste Jahreskampagne des Schweizer Schuhhändlers. Entsprechend stark steht die farbige Kollektion auch in den Kommunikationsaktivitäten im Vordergrund. Für Frühjahr / Sommer 2019 realisierte die Zürcher Agentur DD Com deshalb eine Vielzahl an Kommunikationsmitteln, darunter zwei TV-Spots, die Erarbeitung von Logos und Naming der Kampagne, zahlreiche Inserate sowie umfangreiches POS-Material.







Seit Anfang 2018 ist die Zürcher Agentur DD Com mit Sitz im Seefeld Leadagentur von Ochsner Shoes und damit für sämtliche On- und Offline-Kommunikationsaktivitäten des Schweizer Schuhanbieters verantwortlich. «Es war von Anfang an unser Ziel, die Marke Ochsner Shoes weiterzuentwickeln und moderner zu machen, ohne deren Identität zu verändern», wird DD Com-Inhaber und Creative Director Daniel Müri zitiert. In den vergangenen Monaten hat die Agentur bereits erfolgreich zahlreiche Aktivitäten realisiert, heisst es in der Mitteilung.

Dazu gehört auch die Neukonzeption und -Gestaltung des Magazins «Shoe-Time», sowie die regelmässige Umsetzung saisonaler Modethemen, die das ganze Jahr hindurch auf allen Kommunikationsaktivitäten gespielt werden, was neben den klassischen On- und Offlinekanälen vor allem auch den POS-Bereich betrifft.

Verantwortlich bei DD Com: Daniel Müri (Creative Director), Florian Brand (Art Director), Peter von Ah (Art Director), Stefanie Wolff-Heinze, Christine Boje (Text), Deborah Raimondi (Bildbearbeitung), Werner Kim, Andres Laub (DTP), Laura Capponi (Beratung); verantwortlich bei Ochsner Shoes: Carmela Schuler (Marketingleiterin), Michela Multari (Marketing), Nathalie Brunner (Visual Merchandising). (pd/log)