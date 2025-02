Swiss Brand Experts: Odilia Hiller ist neu im Team

Publiziert am 19.02.2025

Swiss Brand Experts, Spezialisten für strategische Markenpositionierung, verstärken ihr Team. Odilia Hiller, bis 2024 Co-Chefredaktorin von Die Ostschweiz und davor stellvertretende Chefredaktorin des St. Galler Tagblatts, verstärkt ab sofort das Unternehmen mit Sitz in Zürich als Senior Deep Precision Branding Expert und Head of Communications & Digital Marketing.

Hiller bringt ihre im Dezember 2024 an der Hochschule Luzern erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung in Strategischer und Unternehmenskommunikation (CAS) in die neue Position ein, in der sie sich insbesondere auf die Strategieberatung für Institutionen und Standorte konzentrieren wird.

«Eine starke Marke ist keine leere Hülle, sondern ein Versprechen, das lebt», schreibt Hiller in ihrem LinkedIn-Post zum Stellenantritt. Die «Marken für Menschen»-Philosophie von Swiss Brand Experts habe sie sofort überzeugt.

Thomas Harder, CEO von Swiss Brand Experts, schreibt auf LinkedIn: «Auch bei Swiss Brand Experts geht es darum, die Vielschichtigkeit einer Situation – sei es eines Unternehmens, einer Institution oder eines Standorts – systematisch und mittels tiefgehender Interviews zu analysieren, zu verstehen, daraus Schlüsse zu ziehen und die Ergebnisse spannend und verständlich zu vermitteln.»

Parallel zu ihrer neuen Haupttätigkeit bei Swiss Brand Experts bleibt Hiller noch bis zum Abschluss des Carmen-Festivals 2025 Kommunikations- und Marketingverantwortliche bei Tanz und Kunst Königsfelden, bevor sie danach in den Vorstand wechselt, wie sie gegenüber persoenlich.com erklärt. (cbe)