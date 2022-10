Die Alliance SwissPass ist die bei den Endkonsumentinnen und -konsumenten weitläufig unbekannte Branchenorganisation des öffentlichen Verkehrs. Als Zusammenschluss von 250 Transportunternehmen und 18 Verbünden engagiert sie sich schweizweit «für harmonisierte und verständliche Tarifbestimmungen, moderne und attraktive Vertriebslösungen sowie kundenorientierte Sortimente», heisst es in einer Mitteilung von Kargo. Das sei jedoch erst die «Spitze des inhaltlich komplexen Eisbergs».

In enger Zusammenarbeit mit Alliance SwissPass entwirrte Kargo das verworrene Dickicht unverständlich erscheinender Organisationsstrukturen und zerlegte das Gebilde in die relevanten Kernaufgaben. Entstanden ist ein stringentes Drehbuch als Grundlage für einen zwar ausführlichen, aber einfach verständlichen Erklärfilm. Dabei wurde nicht nur auf inhaltliche Einfachheit Wert gelegt, sondern auch auf visuelle Reduktion. So gewährt die Alliance SwissPass nicht nur einen einfachen Zugang zum öV Schweiz, sondern auch einen einfachen Zugang in ihre Arbeit.

Verantwortlich bei Alliance SwissPass: Thomas Ammann (Leiter Kommunikation / Mediensprecher); verantwortlich bei Kargo Kommunikation LSA: Christoph Balsiger (Creative Direction), Pasquale Herren (Illustration), Konrad Mazanowski (Motion Design), Roman Sterchi (Konzeption und Projektmanagement). (pd/cbe)