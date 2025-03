Publiziert am 31.03.2025

Office World Trade – das ist der Zusammenschluss von Ecomedia, Oridis und Papedis, der drei indirekten Vertriebslinien der Office World Group. Mit dem neuen Grosshandelsunternehmen ergänzen die Unternehmen ihr Angebot für Kunden in Papeterie, Retail und Handel in der Schweiz. Office World Trade ist nicht nur Grosshändler, Generalimporteur und Anbieter von Eigenmarken, sondern auch Anbieter von Dienstleistungslösungen für die Branche in Logistik, für Rackjobbing, POS-Gestaltung und für digitale Produkte.

Partner & Partner verantwortete das Rebranding – von der Markenarchitektur, dem Re-Naming, Logo-Kreation, Corporate Design und Bildsprache bis zum Support beim Change-Management. Sie realisierten zudem den neuen Webauftritt und unterzogen den Webshop, der aus drei bestehenden Shops zusammengeführt wurde, einem Re-Design.



Eine Grid-Struktur, inspiriert von der Topografie der Schweiz, dient als sekundäres Gestaltungselement im Hintergrund und soll die Verbundenheit von Office World Trade mit der Schweiz unterstreichen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Webseite ist modular im Aufbau und darauf ausgerichtet, dass der Kunde selbstständig mit ihr weiterarbeiten kann. (pd/awe)