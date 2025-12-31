Bundesrat: Offizielles Foto soll authentisches Bild der Regierung zeigen

Publiziert am 31.12.2025

Für das neue Bundesratsfoto engagierte Bundespräsident Guy Parmelin vier angehende Fotografinnen und Fotografen. Die Studierenden wurden aus verschiedenen Klassen der Berufsfachschule Vevey ausgewählt und von Lehrpersonen beim Konzept und bei der Umsetzung unterstützt, wie der Bundesrat in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Aufnahme entstand im Salon de la Présidence neben dem Bundesratssitzungszimmer. Die sieben Bundesratsmitglieder und Bundeskanzler Viktor Rossi wurden bei einem gemeinsamen Shooting fotografiert. Auf dem Bild sind zusätzlich die vier Studierenden auf einem separat aufgenommenen Foto zu sehen. Das Bild soll «ein authentisches Portrait des Bundesrats» zeigen, heisst es in der Medienmitteilung.





Auch weitere Elemente des Bundesratsfotos wurden von Personen in Ausbildung realisiert. Lernende der Bundeskanzlei und des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) wirkten beim Test-Shooting mit. Ein Mediamatik-Lernender der Bundeskanzlei produzierte ein Begleitvideo. (pd/nil)