Bernet Relations: Oliver Lutz wird Geschäftsführer

Publiziert am 24.02.2025

Lutz studierte Kommunikation und Journalismus an der ZHAW und verfügt über rund 15 Jahre Berufserfahrung in verschiedenen Bereichen der Kommunikation und des Marketings. Aktuell arbeitet er als Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher bei MySports/Sunrise. Parallel zu seiner neuen Tätigkeit bei Bernet Relations wird er weiterhin als Copilot für das KI-Transformationsstudio CPLTS tätig sein, schreibt Bernet Relations in einer Medienmitteilung.

Bestehende Angebote weiterentwickeln, neue Geschäftsfelder erschliessen

In seiner neuen Funktion soll Lutz bestehende Angebote weiterentwickeln und neue Geschäftsfelder erschliessen, heisst es weiter. Sein Schwerpunkt liegt auf der Verbindung von menschlicher Kommunikationsexpertise mit neuen Technologien wie Künstlicher Intelligenz und Communication Technology im Kontext von Corporate Communication Hubs.

Bernet Relations besteht seit 34 Jahren und ist bekannt für Projekte wie die «Social Media Studie Schweiz» und die Studie «Journalisten im Web», die in Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Medienwissenschaft der ZHAW entstehen. Dominik Allemann ist seit November 2024 alleiniger Inhaber der Agentur (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)