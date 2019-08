Infel: Online-Geschäftsbericht der CSS realisiert

Die Content-Agentur Infel mit Sitz in Zürich und Bern hat den Zuschlag für die Umsetzung des Online-Geschäftsberichts der CSS Versicherung erhalten. Die Konzernleitung des grössten Krankenversicherers der Schweiz habe nach einem Pitch unter mehreren Agenturen entschieden, die langjährige Zusammenarbeit mit Infel in den kommenden Jahren weiterzuführen, heisst es in einer Mitteilung.

Wie in den vergangenen Jahren werde Infel die Konzeption und Realisation des digitalen Geschäftsberichts in enger Zusammenarbeit mit der CSS verantworten.

«Im Infel-Team ist die Freude über den gewonnenen Pitch sehr gross, schliesslich zählt die CSS seit vielen Jahren zu den geschätzten Kunden unserer Agentur», wird CEO und Inhaber Alfredo Trasatti in der Mitteilung zitiert. (pd/log)