TBS: Online-Magazin zum Zürcher Wasserkreislauf

12.02.2026

Die Agentur hat für die Stadt Zürich ein Wissensmagazin gestaltet, das die verborgene Welt der Wasserwirtschaft sichtbar macht. «Klar!» erklärt, wie die Ressource Wasser in der Stadt kreist – vom Hahn bis zur Kläranlage.
TBS Marken Partner hat das Online-Magazin «Klar!» für die Stadt Zürich entwickelt. Das Gemeinschaftsprojekt der Wasserversorgung Zürich (WVZ) und Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) bündelt Fachwissen zum Wasserkreislauf und sensibilisiert die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit Wasser.

Die Themenschwerpunkte orientieren sich laut einer Mitteilung am natürlichen Kreislauf: von der Trinkwassergewinnung über die Haushaltsverteilung bis zur Abwasserreinigung. «Klar!» beantwortet zentrale Fragen wie: Woher stammt unser Trinkwasser? Wohin fliesst das Abwasser? Und wie nutzt die Stadt Abwasser als Ressource?

In der blau-grünen Designwelt werden technisch anspruchsvolle Themen anschaulich und verständlich vermittelt. Eine Social-Media-Kampagne mit Teaser-Motiven schafft zusätzliche Sichtbarkeit. Das Magazin wird fortlaufend mit weiteren Beiträgen ausgebaut. (pd/cbe)


