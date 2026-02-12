TBS: Online-Magazin zum Zürcher Wasserkreislauf

Publiziert am 12.02.2026

TBS Marken Partner hat das Online-Magazin «Klar!» für die Stadt Zürich entwickelt. Das Gemeinschaftsprojekt der Wasserversorgung Zürich (WVZ) und Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) bündelt Fachwissen zum Wasserkreislauf und sensibilisiert die Bevölkerung für einen bewussteren Umgang mit Wasser.

Die Themenschwerpunkte orientieren sich laut einer Mitteilung am natürlichen Kreislauf: von der Trinkwassergewinnung über die Haushaltsverteilung bis zur Abwasserreinigung. «Klar!» beantwortet zentrale Fragen wie: Woher stammt unser Trinkwasser? Wohin fliesst das Abwasser? Und wie nutzt die Stadt Abwasser als Ressource?

In der blau-grünen Designwelt werden technisch anspruchsvolle Themen anschaulich und verständlich vermittelt. Eine Social-Media-Kampagne mit Teaser-Motiven schafft zusätzliche Sichtbarkeit. Das Magazin wird fortlaufend mit weiteren Beiträgen ausgebaut. (pd/cbe)