Allink: Packaging-Relaunch für Sponser

Publiziert am 31.03.2026

Im Zentrum des neuen Designs steht das ikonische Sponser-S als verbindendes Markenelement über das gesamte Sortiment hinweg. Eine neu konzipierte Farbkategorisierung soll die Orientierung innerhalb der vier Produktsegmente Kraft, Ausdauer, Regeneration und Lifestyle erleichtern. Der Markenzusatz «tested, trusted, proven» sowie das Schweizerkreuz werden prominent als Gütesiegel positioniert, heisst es in einer Mitteilung.

Die technische Qualität der Produkte soll auch haptisch und visuell erlebbar werden: Ein edles Verpackungsfinish unterstreicht den Premiumanspruch der Marke. Beim Format setzt Sponser künftig vermehrt auf platzsparende Beutel anstelle von sperrigen Plastikdosen – mit dem Ziel einer besseren Regalwirkung am Point of Sale.

«Allink hat es geschafft, die sportliche DNA von Sponser in ein modernes Packaging zu übersetzen. Das klare, starke Konzept überzeugt und lässt sich über das gesamte Sortiment hinweg umsetzen», wird Remo Jutzeler van Wijlen, Leiter Forschung und Entwicklung bei Sponser, zitiert. (pd/cbe)