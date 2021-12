Der Verein Öffentlichkeitsgesetz.ch und das Recherche-Netzwerk investigativ.ch reagieren in einer Mitteilung «hocherfreut» über diese Kehrtwende im Ständerat. «Auch aus der Sicht von Bürgerinnen und Bürgern ist der Entscheid erfreulich. In den vergangenen Monaten ist zwischen einem erstaunlich grossen Teil der Bevölkerung und der Verwaltung ein Graben sichtbar geworden», heisst es darin. In dieser Situation sei es nicht opportun, die Zugänglichkeit der Verwaltung mittels Gebühren zu erschweren. Die Öffentlichkeitsgesetze von Bund und Kantonen hätten zum Ziel, das Vertrauen der Öffentlichkeit in den Staat zu stärken. (sda/cbe)