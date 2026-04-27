Speaker Slam: Patrick Senn gewinnt Redner-Wettbewerb in Deutschland

Publiziert am 27.04.2026

Der sogenannte Speaker Slam, bei dem Rednerinnen und Redner die Jury in vier Minuten ohne Präsentationsfolien überzeugen müssen, versammelte nach Angaben der Veranstalter 120 Teilnehmende aus 18 Ländern.





Senn qualifizierte sich für das Finale mit einer Analyse der medialen Krise um den früheren Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. Den Preis wertet er als Bestätigung seiner Kernbotschaft: Organisationen und Persönlichkeiten müssten sich so aufstellen, «dass sie in einer Krisenlage handlungsfähig bleiben», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Senn ist ehemaliger Journalist und SRF-Redaktor. Heute arbeitet er als Referent und Berater für Krisenkommunikation.

Der Speaker Slam ist ein Format des Unternehmers Hermann Scherer, der die Veranstaltung in seinen eigenen Studios in Mastershausen durchführt und selbst der Jury angehört. (pd/nil)