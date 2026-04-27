27.04.2026

Speaker Slam

Patrick Senn gewinnt Redner-Wettbewerb in Deutschland

Der Schweizer Krisenkommunikations-Berater hat am Wochenende einen Rhetorik-Wettbewerb in Mastershausen den «Excellence Award» gewonnen. Patrick Senn analysierte in seinem Siegerbeitrag die mediale Krise um den früheren Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer.
Speaker Slam: Patrick Senn gewinnt Redner-Wettbewerb in Deutschland
Unternehmer und Veranstalter Hermann Scherer mit Speaker-Slam-Gewinner Patrick Senn. (Bild: Justin Bockey/Speaker Slam)
Publiziert am 27.04.2026

Der sogenannte Speaker Slam, bei dem Rednerinnen und Redner die Jury in vier Minuten ohne Präsentationsfolien überzeugen müssen, versammelte nach Angaben der Veranstalter 120 Teilnehmende aus 18 Ländern.

Senn qualifizierte sich für das Finale mit einer Analyse der medialen Krise um den früheren Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer. Den Preis wertet er als Bestätigung seiner Kernbotschaft: Organisationen und Persönlichkeiten müssten sich so aufstellen, «dass sie in einer Krisenlage handlungsfähig bleiben», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Senn ist ehemaliger Journalist und SRF-Redaktor. Heute arbeitet er als Referent und Berater für Krisenkommunikation.

Der Speaker Slam ist ein Format des Unternehmers Hermann Scherer, der die Veranstaltung in seinen eigenen Studios in Mastershausen durchführt und selbst der Jury angehört. (pd/nil)


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