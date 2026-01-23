Publiziert am 23.01.2026

Die Live- und Field-Marketing-Agentur Promokant hat ihre gesamte Personaladministration an die neu positionierte Staffing-Agentur Kyo ausgelagert, teilen die Agenturen mit. Die Boutique-Agentur übernimmt den bisherigen Promoter-, Verkaufsberater- und Hostessen-Pool von Promokant und entwickelt diesen eigenständig weiter.

Mit der Auslagerung will sich Promokant nach 20 Jahren im Geschäft künftig ausschliesslich auf Strategie, Konzeption, Projektmanagement und die Umsetzung von Live- und Field-Marketing-Aktivierungen konzentrieren. Kyo positioniert sich als spezialisierte Agentur für Rekrutierung, Betreuung und Einsatzqualität von Promotion-, Event- und Messepersonal. Kyo arbeitet sowohl für Promokant als auch direkt für Marken, Veranstalter und andere Agenturen.

Die Websites beider Unternehmen sind seit 1. Januar online. Im Management gibt es keine wesentlichen Änderungen. Kyo und Promokant werden von Karin Grote und dem Promokant-Inhaber Alexander Grote geführt. Beide Firmen bleiben inhabergeführt.

Im Zuge der Reorganisation werden keine Stellen abgebaut, schreibt Grote auf Anfrage. Die bisherigen Mitarbeitenden im Bereich Personaldienstleistung wechseln zu Kyo. Zudem sollen neue Stellen geschaffen werden, um den regulatorischen Anforderungen im Personalverleih gerecht zu werden. (pd/spo)