Klexx: Petar Dakovic übernimmt Leitung

Publiziert am 17.03.2026

Petar Dakovic verantwortet seit Anfang des Jahres als Managing Director die Weiterentwicklung der Klexx Agentur AG. Die auf Kinder- und Familienkommunikation spezialisierte Agentur aus dem Umfeld des Hug-Verlags wurde vor rund fünf Jahren lanciert.

Klexx baut auf der über 75-jährigen Erfahrung des Hug-Verlags im Kinder- und Familienbereich auf, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Unternehmen mit Sitz in Thalwil bietet Dienste wie strategische Beratung, Content-Erstellung, Produkt- und POS-Designs sowie Markenkommunikation an. Die Agentur zielt auf Marken ab, die Vertrauen und Verantwortung in diesem sensiblen Segment aufbauen.

«Kinder gehören zu den ehrlichsten Zielgruppen, Eltern zu den aufmerksamsten», wird Dakovic zitiert. «Gerade in diesem Umfeld trägt Kommunikation eine besondere Verantwortung. Vertrauen entsteht nicht durch Lautstärke, sondern durch Glaubwürdigkeit.»

Zuvor war er Managing Director bei Saatchi & Saatchi, CEO und Partner der Detail AG sowie Co-Founder und Managing Partner von Zelebrand International. In den kommenden Monaten plant Klexx die Weiterentwicklung des Angebots, einen neuen Auftritt und Projekte entlang der geschärften Positionierung. (pd/cbe)