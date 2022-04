Salesforce Schweiz: Petra Jenner geht

Petra Jenner, Senior Vice President und Leiterin von Salesforce Schweiz, verlässt das Unternehmen per Ende Juni, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. «Petra ist während ihrer sechsjährigen Tätigkeit für Salesforce eine grossartige Führungskraft und wichtige Leistungsträgerin gewesen. Ich danke ihr für alles, was Sie für uns getan hat, namentlich ihre Aufbauarbeit für unser Geschäft in der Schweiz sowie in den aufstrebenden mittelosteuropäischen Märkten, und vieles mehr», wird Stefan Höchbauer, Executive Vice President und CEO Central Europe, in der Mitteilung zitiert.



Das Verfahren zur Bestimmung des nächsten Salesforce Country Leaders ist angelaufen, das Ergebnis wird so bald wie möglich bekanntgegeben. Währenddessen wird Rami Habib, Assistant Vice President und Head of Cloud Sales, ab dem 1. Mai interimistisch die Leitung übernehmen. Höchbauer sagt dazu laut Mitteilung: «Rami ist seit mehr als acht Jahren ein wichtiges Mitglied unseres Schweizer Leadership Teams. Er war in dieser Zeit entscheidend an den grossen Fortschritten unseres Unternehmens im Lande beteiligt. Ich bin also sicher, dass wir bei ihm in guten Händen sind.» (pd/mj)