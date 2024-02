Farner: Pharmamarketing-Kompetenz wird ausgebaut

Mit Thomas Schüler erweitert ein Experte für Medical Marketing das Healthcare Communications Team von Farner in der Schweiz. Die Agentur für Kommunikationsberatung könne damit ihre Kundinnen und Kunden noch umfassender bei der Positionierung von Gesundheitsangeboten und -dienstleistungen bei Fachleuten wie Laien unterstützen, heisst es in der Mitteilung.

«Das Gesundheitswesen entwickelt sich täglich weiter – und wir von Farner mit ihm», sagt Evelyn Ruckstuhl, Unit Lead Healthcare Communications. «Mit Thomas Schüler können wir unsere Pharmamarketing-Kompetenz ausbauen und unsere Kundinnen und Kunden noch ganzheitlicher betreuen.»

Farner deckt die gesamte Bandbreite der Positionierung, Kommunikation und Vermarktung von Gesundheitsmarken aus den Bereichen verschreibungspflichtige (Rx) und nicht-verschreibungspflichtige (OTC) Arzneimittel, Medizinprodukte, Kosmetika sowie Ernährung ab.

Thomas Schüler promovierte an der Universität Marburg und ist nach Forschung und Lehre seit 18 Jahren in der Gesundheitsbranche tätig. Auf Agenturseite hat er erfolgreich die Markteinführung zahlreicher Gesundheitsmarken über ein breites Spektrum an therapeutischen Kategorien hinweg in der DACH-Region begleitet. Vor Farner war Thomas Schüler für verschiedene Agenturen in Deutschland und der Schweiz tätig. Unter anderem hatte er während fünf Jahren den Aufbau der Healthcare Kommunikation bei Ogilvy Schweiz aktiv mitgestaltet und geprägt.

«Der Gesundheitsmarkt erfordert ein immer enger verzahntes Vorgehen der einzelnen Kommunikationsdisziplinen. Ich freue mich, jetzt ein Teil von Farner zu sein und die umfassende Expertise der Nummer eins im Agenturranking der Schweiz für meine Tätigkeit nutzen zu können. Davon werden Kundinnen und Kunden profitieren», wird Thomas Schüler zitiert. (pd/wid)