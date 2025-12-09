Management Tools Research: Philipp Fessler stösst zum Team

Publiziert am 09.12.2025

Philipp Fessler stösst ab Januar 2026 als Head of Innovation & Analytics zur Management Tools Research AG in Beckenried. «Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Impulse zu setzen und zukunftsorientierte Forschungsansätze weiterzuentwickeln», wird Fessler in einer Mitteilung zitiert. Co-Geschäftsführer Andreas Logk betont: «Mit Philipp erweitern wir unser Team um eine starke fachliche Stimme für Innovation und Analytics».

Michael Kaufmann übernimmt per sofort die Funktion des Head of Operations. Er bringt 18 Jahre Erfahrung bei einem der grössten Marktforschungsinstitute der Schweiz mit. In seiner neuen Funktion verantwortet er den gesamten technisch-operativen Bereich und treibt die Optimierung interner Prozesse voran. (pd/cbe)