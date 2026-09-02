Gislerprotokoll: Pierina Bossert und Shady Ashong im Vorstand

Publiziert am 02.09.2026

Pierina Bossert und Shady Ashong sind seit diesem Sommer neue Mitglieder des Vorstands des Gislerprotokolls, teilt die Organisation mit. Bossert ist Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Full-Service-Online-Agentur Xeit, Ashong führt seine eigene Kommunikationsagentur.

Bossert wuchs als Expat-Kind in Tokio in einem internationalen Umfeld auf und bringt neben ihrer Erfahrung in der digitalen Kommunikation einen politikwissenschaftlichen Hintergrund mit. Ashong wuchs ebenfalls interkulturell auf und ist beruflich wie privat in unterschiedlichen kulturellen Kontexten unterwegs. In den Vorstand bringt er zudem seine mehrjährige Vorstandserfahrung bei AFS Schweiz ein, wo er sich für interkulturellen Austausch engagierte.

Werbung und Kommunikation prägten, welche Lebensrealitäten als selbstverständlich wahrgenommen würden, erklärt Bossert in der Mitteilung. Sie wolle dazu beitragen, dass nicht immer dieselben Perspektiven im Mittelpunkt stünden.

«Durch mein interkulturelles Aufwachsen habe ich früh gelernt, die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Ich möchte dazu beitragen, dass sie auch in Werbung und Kommunikation selbstverständlich und ohne Klischees sichtbar wird», wird Ashong seinerseits zitiert. (pd/spo)