By The Way Studio: Pierre Dubosson wird operativer Leiter

Publiziert am 06.05.2026

Pierre Dubosson verantwortet das operative Geschäft sowie die Führung strategischer Mandate und soll die digitalen, kommunikativen und eventbezogenen Aktivitäten der Agentur weiterentwickeln, heisst es in einer Mitteilung. CEO Marc Mauron fokussiert auf den Ausbau des strategischen Eventgeschäfts, während Gründer Pete Mager die strategische Ausrichtung und das Präsidium verantwortet.

Mit der Ernennung will das Unternehmen sein Wachstum gezielt vorantreiben und seine Position auf nationaler Ebene stärken, schreibt die Kommunikationsagentur. Dubosson verfügt über mehrjährige Erfahrung in der operativen Führung von Kommunikationsagenturen und in der Betreuung komplexer Mandate. Seine Schwerpunkte liegen in der Entwicklung integrierter digitaler Angebote sowie in der Steuerung interdisziplinärer Projekte. In seiner neuen Rolle betreut er zentrale Mandate und begleitet die Weiterentwicklung der Bereiche digitale Kommunikation, visuelle Kommunikation und Events. Zudem wirkt er am Ausbau des digitalen Hubs in Thun mit, der Teil der Expansionsstrategie ist.

Die Agentur ist in Freiburg und Thun präsent und positioniert sich als Anbieterin für strategische Kommunikation, digitale Kommunikation und Events in der ganzen Schweiz. (pd/spo)