Corpmedia: Pitch um SBB-Filme gewonnen

Corpmedia hat den Pitch um die SBB-Themen- und Projektfilme gewonnen. Als Spezialist für Visual Storytelling in der Unternehmens-Kommunikation unterstützt die Agentur ab sofort die SBB bei Reportagen und Dokumentationen. Zwar ist die Filmproduktion bereits seit acht Jahren für das Unternehmen tätig, doch wollte die SBB die Anzahl der Agenturen unter anderem aus Gründen der Markenkonsistenz und Prozessoptimierung reduzieren und suchte Hauptpartner in den jeweiligen Gebieten, heisst es in der Mitteilung.

«Wir freuen uns sehr, unsere Kernkompetenzen in Storytelling und Videojournalismus als einer der Hauptpartner der SBB einsetzen zu können» wird Timo Wäschle, Gründer und Geschäftsführer der Corpmedia zitiert. «Gerade in der Zeit des Content Marketing gewinnen Themen- und Projektfilme an Bedeutung, da sie einen spannenden und authentischen Einblick in Unternehmen, Projekte und hinter die Kulissen ermöglichen.» (pd/log)